L’imprenditrice dal cuore d’oro In prima linea contro l’Alzheimer | l’infaticabile Caterina nominata Cavaliere del Lavoro

Imprenditrice, presidente locale di Confcommercio, fondatrice di un'associazione, Amame, che aiuta i malati di Alzheimer e le loro famiglie. Le svariate attività "dell'infaticabile Caterina Ippolito" le sono valse il titolo di Cavaliere del Lavoro. Un riconoscimento che le è stato tributato nei giorni scorsi, nell'ambito di una cerimonia alla Prefettura di Milano. "Un onore e una grande emozione", dice la premiata, che da questo attestato, conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intende trarre un ulteriore stimolo a proseguire l'impegno che già da anni diffonde sul territorio.

