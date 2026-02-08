Napoli Conte svela i 3 mali oscuri che rischiano di rovinare la stagione
Napoli si riprende la scena con una vittoria sofferta a Genova. Il Napoli ha battuto il Genoa 3-2 in una partita combattuta fino all'ultimo secondo, con Hojlund che ha deciso tutto al 95° su rigore. La squadra di Conte si avvicina all’Inter a -6 punti e si tiene a un solo punto dal Milan in classifica. Ora si aspetta la prossima sfida, mentre il tecnico avverte sui rischi che potrebbero compromettere la stagione.
VITTORIA E ACCUSE. Il Napoli espugna Marassi battendo il Genoa per 2-3 grazie a un rigore di Hojlund al 95?, portandosi a -1 dal Milan e -6 dall’Inter. Tuttavia, il post-partita è dominato dalla furia di Antonio Conte. Il tecnico ha lanciato un duro atto d’accusa alla società su tre fronti: un mercato estivo giudicato deludente (con i flop di Beukema e le cessioni di Lang e Lucca), un’emergenza infortuni senza fine (si ferma anche McTominay, che si aggiunge ai lungodegenti De Bruyne e Anguissa) e un settore giovanile definito incapace di fornire alternative, eccezion fatta per Vergara. Conte chiede “riflessioni intelligenti” su una rosa considerata troppo corta per gli obiettivi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Approfondimenti su Napoli Inter
Napoli, Conte prepara una rivoluzione dopo il confronto: sono tre i calciatori che rischiano la panchina. I dettagli
Lillo a Sanremo. Ma le mille ospitate promozionali rischiano di "rovinare" il Festival
Lillo sarà sul palco di Sanremo come co-conduttore.
Napoli Chelsea 2-3, Antonio Conte spiega tutto in conferenza stampa!
Ultime notizie su Napoli Inter
Argomenti discussi: Conte: Ci siamo fatti male da soli, è una stagione assurda: la rosa è ridotta e gli infortuni pesano; Oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo!: Conte è una furia per l'infortunio del capitano del Napoli e svela l'entità del problema, sembra molto grave; LANG SVELA IL MOTIVO DELL'ADDIO: MAI AVUTO FEELING CON CONTE, UN GIORNO SI SAPRÀ TUTTO; Chiariello svela quando Conte ha bocciato definitivamente Lucca al Napoli: Si è perso totalmente.
Togliamo Vergara?, Dazn svela il dialogo Stellini-Conte dopo il rosso a Juan JesusFederico Sala, bordocampista di DAZN, è intervenuto nel post-partita di Genoa-Napoli 2-3 per svelare un retroscena dopo l'espulsione di Juan Jesus: E' la partita ... tuttonapoli.net
Giovane al Napoli, Riso svela i retroscena della trattativaForzAzzurri.net - Giovane al Napoli, Riso svela i retroscena della trattativa Il mercato invernale del Napoli si è chiuso con operazioni tutt’altro che semplici, ... forzazzurri.net
Biasin punge Conte: “Nove sono troppi, ma anche pochi” Il dibattito sulla rosa del Napoli si arricchisce di un cortocircuito temporale che Fabrizio Biasin mette nero su bianco. Due dichiarazioni, stesso allenatore, contesto diverso. Il 21 ottobre: “Secondo me 9 g facebook
Disastro #Buongiorno, dopo #Conte e #Napoli può perdere anche Gattuso e Nazionale: tutti gli errori di una stagione no x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.