napoli conte svela i 3 mali oscuri che rischiano di rovinare la stagione

Napoli si riprende la scena con una vittoria sofferta a Genova. Il Napoli ha battuto il Genoa 3-2 in una partita combattuta fino all'ultimo secondo, con Hojlund che ha deciso tutto al 95° su rigore. La squadra di Conte si avvicina all’Inter a -6 punti e si tiene a un solo punto dal Milan in classifica. Ora si aspetta la prossima sfida, mentre il tecnico avverte sui rischi che potrebbero compromettere la stagione.

VITTORIA E ACCUSE. Il Napoli espugna Marassi battendo il Genoa per 2-3 grazie a un rigore di Hojlund al 95?, portandosi a -1 dal Milan e -6 dall’Inter. Tuttavia, il post-partita è dominato dalla furia di Antonio Conte. Il tecnico ha lanciato un duro atto d’accusa alla società su tre fronti: un mercato estivo giudicato deludente (con i flop di Beukema e le cessioni di Lang e Lucca), un’emergenza infortuni senza fine (si ferma anche McTominay, che si aggiunge ai lungodegenti De Bruyne e Anguissa) e un settore giovanile definito incapace di fornire alternative, eccezion fatta per Vergara. Conte chiede “riflessioni intelligenti” su una rosa considerata troppo corta per gli obiettivi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

