Lillo a Sanremo Ma le mille ospitate promozionali rischiano di rovinare il Festival

Lillo sarà sul palco di Sanremo come co-conduttore. La notizia ha subito fatto felici i fan, che apprezzano la scelta di Carlo Conti. Tuttavia, tra le voci che si rincorrono, ci sono anche alcune preoccupazioni. Alcuni temono che le tante ospitate promozionali possano togliere spazio alla musica e ai momenti più autentici del festival. La kermesse, ormai alle porte, si prepara a un’edizione ricca di sorprese, ma il dibattito su come bilanciare intrattenimento e qualità resta aperto.

