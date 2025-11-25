Napoli nel caos! Altro infortunio per la squadra di Antonio Conte Arriva la nota degli azzurri

Calcionews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Napoli, Gutierrez out per sei settimane: emergenza sulla fascia sinistra. Il terzino spagnolo dovrà fermarsi L’infortunio Napoli più recente riguarda il terzino spagnolo Miguel Gutierrez, che sarà costretto a uno stop a causa di una distorsione alla caviglia destra. Questa assenza rappresenta un problema importante per la squadra partenopea, che sta affrontando un periodo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli nel caos altro infortunio per la squadra di antonio conte arriva la nota degli azzurri

© Calcionews24.com - Napoli nel caos! Altro infortunio per la squadra di Antonio Conte. Arriva la nota degli azzurri

Altre letture consigliate

napoli caos altro infortunioNapoli nel caos! Altro infortunio per la squadra di Antonio Conte. Arriva la nota degli azzurri - Il terzino spagnolo dovrà fermarsi L’infortunio Napoli più recente riguarda il terzino spagnolo Miguel Gutierrez, c ... Segnala calcionews24.com

napoli caos altro infortunioNapoli, mai così tanti infortuni in così poco tempo: ben 17 calciatori colpiti in 15 partite - Il Napoli continua a fare i conti con un’emergenza infortuni che sembra non conoscere tregua. Secondo tuttomercatoweb.com

napoli caos altro infortunioPlayoff Mondiali: a San Siro per l’autostima e per il futuro della Nazionale. Napoli, altro infortunio per Conte: Anguissa torna a gennaio - Playoff Mondiali: a San Siro per l’autostima e per il futuro della Nazionale su Corsport  Qualificazione diretta ormai sfumata La qualificazione diretta ai Mondiali ... Secondo tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Caos Altro Infortunio