Quando l’abito fa il monaco | il design che restituisce autonomia alle persone con emiplegia

Ritrovare la propria autonomia, anche attraverso un gesto quotidiano come vestirsi, può significare riconquistare dignità, libertà e autostima. È questo l’obiettivo del progetto ‘Quando l’abito fa il monaco: design, abbigliamento, emiplegia’, promosso da ProgettAzione Cooperativa Sociale Onlus, con il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca. Il progetto nasce dall’ascolto dei bisogni delle persone che frequentano il Centro diurno della Cooperativa e che hanno un’emiplegia acquisita, una condizione che limita i movimenti di un lato del corpo, spesso conseguenza di un danno cerebrale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it