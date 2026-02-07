Genoa-Napoli 2-3 Marelli sul rigore per il Napoli | Non sono d’accordo con Massa Contatto leggerissimo
Dopo la vittoria del Napoli sul Genoa per 3-2, si torna a discutere sul rigore assegnato nei minuti finali. Luca Marelli, l’esperto di VAR, si è espresso sul contatto che ha portato alla concessione del penalty, dicendo di non essere d’accordo con Massa. Secondo Marelli, il contatto era leggerissimo e non avrebbe dovuto portare al calcio di rigore. La decisione ha acceso le polemiche e alimentato i dubbi sulla gestione degli episodi al VAR in questa partita.
Nel post partita della sfida tra il Napoli e il Genoa, l’esperto Luca Marelli ha commentato il rigore concesso agli azzurri a tempo quasi scaduto. Rigore che ha di fatto significato la vittoria per il Napoli Genoa-Napoli 2-3, Marelli sul rigore. “93esimo minuto, non mi trovo d’accordo con la decisione dell’arbitro Massa. Dobbiamo fare molta attenzione, si poteva pensare che fosse un rigore molto chiaro. Ma il piede di Cornet non si appoggia mai, semplicemente si poggia sopra. È un contatto leggerissimo, non possiamo parlare di step on foot. A mio parere è un contatto troppo leggero e l’on field review mi pare molto eccessivo” Potrebbe interessarti: Genova per noi è la partita della rinascita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Genoa Napoli
Genoa-Napoli 1-0, Marelli sul rigore: “Vitinha ha trascinato molto il piede per cercare il contatto con Meret”
Il Genoa batte il Napoli 1-0 grazie a un rigore.
Moviola Bologna Juventus, ancora dubbi sul contatto Lucumi David in area di rigore! Marelli spiega le decisioni prese da Massa durante il match: «Lucumi ha rischiato»
Durante il match Bologna-Juventus, sono emersi dubbi sul contatto tra Lucumi e David in area di rigore.
Ultime notizie su Genoa Napoli
Argomenti discussi: Genoa-Napoli, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Conte; Genoa-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39.
Genoa-Napoli 2-3 diretta Serie A: Hojlund decisivo al 95', si ferma McTominay LIVEDe Rossi sfida Conte al Ferraris nella 24ª giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita ... corrieredellosport.it
Genoa-Napoli 2-3: video, gol e highlightsUna partita pazzesca dove è successo di tutto con un finale epico per il Napoli: vittoria al 95' su rigore con Hojlund in dieci uomini. Genoa avanti nel primo tempo su rigore assegnato dopo appena 11 ... sport.sky.it
Serie A, Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Alle 20.45 Fiorentina-Torino, la Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-s facebook
Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.