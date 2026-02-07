Genoa-Napoli 2-3 Marelli sul rigore per il Napoli | Non sono d’accordo con Massa Contatto leggerissimo

Dopo la vittoria del Napoli sul Genoa per 3-2, si torna a discutere sul rigore assegnato nei minuti finali. Luca Marelli, l’esperto di VAR, si è espresso sul contatto che ha portato alla concessione del penalty, dicendo di non essere d’accordo con Massa. Secondo Marelli, il contatto era leggerissimo e non avrebbe dovuto portare al calcio di rigore. La decisione ha acceso le polemiche e alimentato i dubbi sulla gestione degli episodi al VAR in questa partita.

