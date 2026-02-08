Moto gp Puig su Quartararo | Tutti stanno parlando con tutti…

In MotoGP si torna a parlare di mercato e di futuro. Fabio Quartararo sembra sempre più vicino a lasciare la Yamaha e passare in Honda nel 2027. I rumors sono forti e il paddock discute animatamente, anche se ancora nessuno ha ufficializzato nulla. Intanto, Puig commenta: “Tutti stanno parlando con tutti…”. La situazione resta aperta e il gossip si infittisce, mentre gli appassionati aspettano novità ufficiali.

Milano, 8 febbraio 2026 – Fabio Quartararo sbarcherà in Honda nel 2027? Per il paddock è praticamente certo, per i rumors di moto mercato anche, mentre da sponda giapponese si glissa ancora. Resta però evidente la fine del rapporto del diablo con Yamaha, dato che non ci sono stati passi avanti sul rinnovo, e la ricerca di una moto con cui tornare vincente si dovrebbe essersi fermata sull'ala dorata. I tre diapason non hanno convinto Fabio a proseguire, dopo anni difficili, con pochi passi avanti e anche il nuovo progetto V4 sembra non aver fatto breccia nei pensieri del francese, desideroso di tentare la risalita altrove.

