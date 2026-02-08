Montella San Francesco a Folloni | la protesta che divide la comunità

Ieri a Montella, davanti al Convento di San Francesco a Folloni, si sono radunate diverse persone per protestare contro il progetto dell’amministrazione comunale. Un gruppo di cittadini, rappresentanti delle associazioni locali e delle comunità religiose si è riunito per esprimere il proprio dissenso. La questione riguarda la trasformazione di una palazzina vicina all’antico convento, che ha diviso la comunità. La protesta si è fatta sentire con cori e cartelli, mentre le autorità comunali devono ora affrontare un dibattito acceso.

Montella, 8 febbraio 2026 – Ieri, davanti al Convento di San Francesco a Folloni, un gruppo di cittadini, associazioni locali e rappresentanti delle comunità religiose ha preso posizione contro la decisione dell'amministrazione comunale di trasformare la palazzina attigua all'antico convento in.

