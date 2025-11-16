Allerta meteo Liguria ed Emilia-Romagna
9.40 Allerta arancione per piogge intense in Liguria ed Emilia-Romagna dopo i disastri a Genova e nell'Imperiese. Nubifragi e trombe d'aria hanno causato frane e allagamenti, strade come fiumi. Esondato il rio Fegino, esplosi tombini ormai saturi, veicoli rovesciati, contanier caduti al porto,alberi abbattuti A Pegli l'abbondante pioggia si è infiltrata nel muraglione di contenimento di un giardino crollando in strada. E' allerta anche su parte della Lombardia, Toscana e Veneto con tempeste e forti venti, pesanti piogge e bombe d'acqua. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
Aggiornamento allerta meteo emesso da Arpal con peggioramento per la giornata di domani: ZONA B fino alle 12 di domani. 12–21 21–22. A seguito dell'allerta arancione è stata disposta con Ordinanza Sindacale, per la durata della stessa, la chiusu - facebook.com Vai su Facebook
? Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è il mosaico delle valutazioni diramate dalle Regioni per i rischi idrogeologico, idraulico e temporali. Per venerdì #14novembre la mappa indica assenza di fenomeni significativi ai fini di #protezionecivi Vai su X
Maltempo al Nord, allerta arancione in Emilia-Romagna e Liguria. Nubifragio a Carrara - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo al Nord, allerta arancione in Emilia- tg24.sky.it scrive
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 16 novembre: le regioni a rischio - Allerta meteo arancione domani, domenica 16 novembre, su Emilia Romagna e Liguria, e allerta gialla anche su Toscana e Lombardia per il maltempo in arrivo ... Lo riporta fanpage.it
Maltempo: allerta arancione su Liguria ed Emilia-Romagna - Nord: la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali in Liguria e ... Si legge su iltempo.it