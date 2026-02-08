Questa mattina nel parco Grizzaga si sono verificati nuovi furti d’auto. I ladri agiscono con rapidità e senza pietà, come successo a Simona Cavalli, che ha visto sparire la sua borsa in pochi minuti mentre era nel parcheggio. La zona è sotto assedio, e i residenti sono preoccupati per la crescente serie di episodi simili.

Ladri ancora in azione nella zona della Valpanaro. Una delle ultime vittime è Simona Cavalli, che in pochissimi minuti è stata derubata della borsetta riposta nel baule della sua auto. "Venerdì pomeriggio -racconta- avevo preso la macchina per portare i miei due cani a fare un giro al parco Grizzaga di Montale. Ho chiuso la mia borsetta nel baule e, quando ho raggiunto il parco, ho sempre tenuto sott’occhio la mia auto parcheggiata. Poiché uno dei miei cani ha problemi di deambulazione, volevo portare a passeggio prima l’uno e poi l’altro. Tuttavia, quando sono andata a riportare alla macchina il primo, mi sono accorta che la mia auto era stata aperta dal lato del conducente, dopo che era stata rimossa l’asticella di plastica che separa il finestrino principale dal deflettore anterior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Topi d’auto al parco Grizzaga: "I furti sono all’ordine del giorno"

I residenti del Parco Arbostella segnalano danni e furti alle auto parcheggiate durante la notte, con circa 15 vetture coinvolte.

Negli ultimi anni, i furti d'auto in Italia sono cresciuti, con alcune vetture più frequentemente prese di mira.

