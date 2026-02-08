Monreale Tonino Russo attacca Arcidiacono | Immobilismo su parcheggio Archimede
Tonino Russo torna a criticare l’amministrazione comunale di Monreale. L’ex deputato del PD dice che di parcheggi e traffico si continua a parlare troppo poco. La gente che vive vicino a via Archimede bassa si lamenta da tempo, perché il problema del traffico resta irrisolto e il parcheggio non si vede all’orizzonte. Russo accusa Arcidiacono di immobilismo, sostenendo che si potrebbe fare molto di più per sistemare la viabilità e alleggerire le strade. La questione diventa sempre più calda, mentre i residenti aspett
Parcheggio Archimede mai realizzato. Russo accusa Arcidiacono: terreno ai privati nonostante delibera comunale Chi abita nei pressi di via Archimede bassa, a due passi dalle scuole Novelli e Veneziano, quotidianamente vive il dramma del traffico e soprattutto l’impossibilità di trovare parcheggio. In realtà, tolta l’estate, il problema è presente tutto l’anno e in qualsiasi fascia oraria.Eppure una soluzione a portata di mano ci sarebbe. Spesso, soprattutto in passato, se ne è parlato. Recentemente invece questa amministrazione tende a scartare ogni discussione su soluzioni concrete e serie. Chissà perché? Allora proviamo ad aprire la questione. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
