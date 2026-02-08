Mistero sul fiume Liri | scomparso un 51enne nessuna traccia dell’auto

Un uomo di 51 anni è scomparso nel fiume Liri a Castelliri. Le ricerche, che sono state interrotte temporaneamente, continuano senza trovare tracce della sua auto. La notte scorsa, l’uomo sarebbe precipitato nel fiume con la vettura, ma al momento nessuna pista concreta. La polizia e i soccorritori stanno cercando di capire cosa sia successo e se ci siano indizi utili per trovare il disperso.

Sono state momentaneamente sospese nelle ultime ore le ricerche nelle acque del fiume Liri dell’uomo che nella giornata di ieri sarebbe precipitato con la propria auto nel tratto che attraversa la piana di Castelliri. Si tratta di un cinquantunenne residente a Monte San Giovanni Campano.I.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

