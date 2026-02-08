È morto oggi all’ospedale Niguarda il cittadino cinese di 30 anni ferito durante la sparatoria con la polizia avvenuta l’1 febbraio a Rogoredo. Era rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con le forze dell’ordine e oggi, nonostante i tentativi di salvarlo, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. La vicenda resta sotto osservazione, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli dell’accaduto.

È morto oggi all’ospedale Niguarda, dove era ricoverato in gravi condizioni, il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito in una sparatoria con la polizia avvenuta l’1 febbraio intorno alle 15 in piazza Mistral a Milano, zona Rogoredo. Aveva riportato ferite di arma da fuoco alla testa e al braccio. La polizia era intervenuta dopo che il 30enne aveva aggredito una guardia giurata e gli aveva rubato l’arma. Alla vista della macchina della polizia, l’uomo aveva esploso diversi colpi contro la vettura. A quel punto gli agenti avevano risposto al fuoco colpendolo.?Ha colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Milano, morto in ospedale il cinese colpito a Rogoredo dalla polizia il 1° febbraio

Un uomo cinese è morto all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato da sei giorni.

