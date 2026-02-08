Le atlete italiane Sofia Goggia e Federica Brignone sono pronte a scendere in pista per le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo la giornata ricca di medaglie degli uomini nella discesa dello Stelvio, le donne vogliono fare la loro parte e portare a casa risultati importanti. La squadra azzurra punta forte su di loro, convinta di poter fare bene anche questa volta.

Se permettete parliamo di donne dopo il sabato felice dei maschietti nella discesa dello Stelvio, d’argento e di bronzo griffati per iniziare a colorare d’azzurro lo spirito di Olimpia. Le nostre donne sulle quali scommettere sono sempre loro: Fede e Sofi, la Brignone e la Goggia, la Tigre delle nevi e la bergamasca che con Cortina e le Tofane ha un rapporto di amorevole sensi in vista della libera odierna (ore 11.30, diretta Rai 2, Discovery+HBO Max e sui canali Eurosport di Dazn). In palio ci sono medaglie nobili quando ci si mettono queste due fuoriclasse che tutto il mondo ci invidia. Partiamo da Fede: la Brignone ieri ha brillato nell’ultimo test prima della discesa odierna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, Goggia c'è e Brignone pure: libera donne, abbiamo fede

Oggi a Cortina d'Ampezzo si assiste a un grande spettacolo di sci alpino.

Federica Brignone sarà la portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

