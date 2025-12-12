Brignone portabandiera a Milano Cortina 2026 la madre | Fede felicissima motivazione in più

Federica Brignone sarà la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La madre della sciatrice ha dichiarato che Fede è molto felice di questa opportunità, che rappresenta per lei una grande motivazione e un importante riconoscimento nel suo percorso sportivo.

“Fede è felicissima, l’idea di fare le Olimpiadi e poter fare il portabandiera l’ha motivata un sacco nel suo lavoro. Non voleva chiudere la carriera con un infortunio. Questa Olimpiade è un grande stress, da otto mesi le chiedono se ce la farà, ma è anche una bella motivazione. Non è detto che ce la faccia a partecipare però questa fiducia che le hanno dato è un grande orgoglio e onore. Penso che questo resti nel palmares di un’atleta anche se è importante il risultato in pista. Ma in un momento del genere, visto che non sarà scontato che torni al 100% e possa puntare alla medaglia, già questa è una grande soddisfazione”. Lapresse.it

