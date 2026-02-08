Milano-Cortina con buona pace di compagni e francesi | cosa spunta sui giornali stranieri

Questa mattina, vari giornali stranieri dedicano ampio spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Mentre alcuni media francesi mantengono un tono critico, la maggior parte celebra l’evento e l’organizzazione italiana. Le immagini delle piste e delle strutture continuano a fare il giro del mondo, e l’Italia si prepara a ospitare una delle più grandi manifestazioni sportive degli ultimi anni.

Spiace deludere qualche compagno che come al solito tifava contro l’Italia, ma i media di tutto il mondo (rosiconi francesi a parte) stanno celebrando le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Lo show curato dal direttore creativo Marco Balich ha lasciato a bocca aperta tutto il pianeta. «La cerimonia di apertura ha reso omaggio alla ricca storia, arte e cultura dell’Italia», ha scritto online la Cnn commentando lo spettacolo andato in scena a San Siro. E ancora: «Una festa di tre ore e mezza con canti, balli e ogni sorta di riferimento ai Giochi invernali si è conclusa con l’accensione delle fiamme a Cortina d’Ampezzo e Milano, seguita da una raffica di splendidi fuochi d’artificio, che hanno davvero coronato una serata di apertura grandiosa». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il presidente francese Macron non si è presentato.

