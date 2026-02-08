Milano-Cortina aumentano le prenotazioni | impatto turistico da 300 milioni

Milano-Cortina 2026 comincia a lasciare tracce. Le prenotazioni turistiche sono in aumento e l’impatto economico si avvicina ai 300 milioni di euro. Gli operatori del settore segnalano una ripresa concreta, con più visitatori che scelgono di venire in zona per gli eventi olimpici. I primi segnali si vedono, e la corsa per prepararsi all’appuntamento è già iniziata.

Milano-Cortina 2026 inizia già a produrre effetti tangibili sull’economia del turismo e dei trasporti. I primi segnali arrivano dal traffico aereo: le prenotazioni dei voli verso il Nord Italia sono in forte crescita e gli aeroporti di riferimento (Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio) registrano un deciso aumento della capacità, soprattutto sulle rotte internazionali. Questo, come è facile intuire, si tradurrà in nuovi introiti anche per i settori correlati, come ristorazione, servizi, hotel e strutture ricettive. Quanto vale il giro d’affari per il turismo. Secondo uno studio congiunto di The Data Appeal Company e Mabrian, società specializzate in travel e location intelligence e controllate da Almawave (Gruppo Almaviva), l’effetto Olimpiadi si tradurrà in oltre un milione di visitatori e in 291 milioni di euro di introiti turistici, tra alloggi, ristorazione e trasporti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Trenord ha potenziato il servizio ferroviario nelle zone interessate, migliorando la mobilità per cittadini e visitatori lungo le principali direttrici verso le sedi di gara.

Ultime notizie su Milano Cortina

