Milano-Cortina 2026 medaglia a sorpresa per Lorello | record e adrenalina pura

A Rho, durante la staffetta di qualificazione, Lorello sorprende tutti conquistando una medaglia. Con un record impressionante, l’atleta mette in moto un’esplosione di entusiasmo tra pubblico e compagni. La vittoria arriva in un clima di grande adrenalina, che rende ancora più speciale questa giornata storica per lo sport italiano.

L’atmosfera che si respira a Rho è qualcosa di indescrivibile, un misto di adrenalina pura e orgoglio nazionale che trasforma una fredda giornata invernale in un momento scolpito nella storia dello sport italiano. La spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina non smette di stupire, infilando una serie di successi che proietta l’Italia in una dimensione di assoluta eccellenza competitiva. In questo contesto di festa continua, il pattinaggio di velocità ha regalato l’ennesima gioia immensa, portando il bottino odierno a quattro medaglie e quello complessivo a sette. La pista di ghiaccio è diventata il palcoscenico di un’impresa che pochi avrebbero osato pronosticare con tale convinzione alla vigilia, confermando come il fattore campo e il calore del pubblico possano spingere gli atleti oltre i propri limiti fisiologici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina si apre con una sorpresa nel medagliere: Lorello conquista il bronzo nel curling, sorprendendo tutti.

Riccardo Lorello, giovane pattinatore milanese, ha conquistato il bronzo nei 5.

Italia, ottava gioia a Milano-Cortina: Fischnaller medaglia nello slittinoIl 32enne di Bressanone chiude terzo alle spalle del tedesco Langenhan (oro) e dell'austriaco Mueller (argento) ... tuttosport.com

Milano-Cortina 2026, snowboard: Lucia Dalmasso vince il bronzo nel PGS femminileQuinta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: Lucia Dalmasso conquista il bronzo nel PGS femminile di snowboard. La ventottenne azzurra supera nella Small Final la conn ... sportmediaset.mediaset.it

L'Italia dello slittino è sul podio ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurro Dominik Fischnaller è bronzo dopo le quattro manche della gara individuale delle Olimpiadi. L'oro è andato al tedesco Max Langenhan, davanti all'austriaco Jonas Mueller. Ottava medaglia facebook