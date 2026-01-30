Domani si gioca a Scanzorosciate, dove il Milan Futuro cerca di tornare alla vittoria. I rossoneri di Oddo affrontano la 22^ giornata di Serie D, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e riprendere il cammino dopo alcune gare senza successi. La partita promette battaglia, con i padroni di casa determinati a sfruttare il fattore campo.

Domani torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo. I giovani rossoneri saranno ospiti della Scanzorosciate nel match valido per la 22^ giornata del campionato di Serie D. L'obiettivo dei giovani rossoneri è tornare alla vittoria e riscattare la brutta sconfitta casalinga contro la Casatese Merate. Di seguito, la Match Preview dal sito ufficiale rossonero. (Fonte acmilan.com) - Milan Futuro di nuovo in campo per ritrovare la via del successo. Dopo la sconfitta interna contro la Casatese Merate, i rossoneri di Mister Massimo Oddo anticipano la 22ª giornata giocando di sabato a Scanzorosciate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scanzorosciate-Milan Futuro, i rossoneri vogliono tornare alla vittoria. Ecco la Preview della gara

Approfondimenti su Scanzorosciate Milan

Il prossimo incontro tra Chievo Verona e Milan si terrà domenica 17 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Olivieri.

Il prossimo incontro tra Chievo Verona e Milan si svolgerà domenica 17 gennaio allo stadio Olivieri, alle ore 18:00.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Milan, Modric e Rabiot cambiano il volto della squadra | Sky Calcio Club

Ultime notizie su Scanzorosciate Milan

Argomenti discussi: Milan Futuro-Casatese Merate, Serie D 2025/2026: Match Preview; Milan Futuro-Casatese Merate 2-3, Serie D 2025/2026: il report; Milan Futuro, sconfitta interna contro la Casatese: il resoconto del match; RICADE MILAN FUTURO, 3-2 CASATESE MERATE.

Milan Futuro, domenica torna in campo contro lo ScanzorosciateDopo la deludente sconfitta casalinga arrivata contro la Casatese Merate per 2-3, Milan Futuro tornerà in campo questa domenica 1 febbraio alle ore 14.30 sul campo dello Scanzorosciate. milannews.it

Milan Futuro, stop amaro contro la Casatese: non bastano Chaka Traorè ed Eletu. Segui le ultimissime sui rossoneriMilan Futuro, stop amaro contro la Casatese: non bastano Chaka Traorè ed Eletu. Segui le ultimissime sui rossoneri Il percorso di crescita del Milan Futuro subisce una battuta d’arresto nella 21esima ... milannews24.com

#Scanzorosciate- #MilanFuturo, i rossoneri vogliono tornare alla vittoria. Ecco la Preview della gara #SempreMilan x.com

Milan Futuro, anticipata la partita contro la Scanzorosciate: il comunicato - facebook.com facebook