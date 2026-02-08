Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo | numeri e dove vederla Ecco cosa c’è da sapere

Ecco tutte le informazioni per chi vuole seguire la partita tra Milan Futuro e Virtus CiseranoBergamo, in programma domenica 8 febbraio alle 14:30. La sfida si gioca in un orario pomeridiano e si può vedere in diretta. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire la loro squadra. Restano da scoprire i numeri e le modalità per assistere all’incontro, ma l’attesa cresce.

Il Milan Futuro torna in campo oggi. Per la squadra di Massimo Oddo la sfida in casa contro la Virtus CiseranoBergamo. Ecco tutti i dettagli sulla sfida dal sito del club rossonero. (fonte: acmilan.com) - Prima uscita del mese di febbraio e prima partita post-sessione di calciomercato per Milan Futuro che, reduce dal pari esterno a Scanzorosciate, ospita al Felice Chinetti di Solbiate Arno la Virtus CiseranoBergamo. La squadra di Mister Massimo Oddo andrà alla ricerca dei tre punti in questa 23a giornata del Girone B di Serie D: avviciniamoci al fischio d'inizio, previsto per domani alle ore 14:30.

