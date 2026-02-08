Il Milan vede crescere le sue speranze grazie ai nuovi acquisti. De Winter sta trovando spazio e dimostra di avere personalità, mentre Jashari aspetta ancora il suo momento. I tifosi rossoneri si preparano a seguire con attenzione le prossime partite, sperando che i giovani possano confermare le promesse fatte.

'La Gazzetta dello Sport' ha scritto un lungo pezzo d'analisi sull'impatto che sta avendo il mercato nella stagione del Milan. De Winter, arrivato in estate dal Genoa, è in netta crescita, soprattutto nella marcatura degli attaccanti avversari. Da riserva non proprio affidabile, a valida opzione alternativa ai titolari Tomori, Gabbia e Pavlovic. Buoni spunti anche per Athekame, arrivato dallo Young Boys: a Bologna non ha fatto sentire la mancanza di Saelemaekers. LEGGI ANCHE: Non solo Goretzka: per il Milan spunta anche l'occasione McKennie. I dettagli>>> La vera attesa, scrive il quotidiano, resta per Jashari: si aspettano visione di gioco e giocate importanti per i compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, De Winter in netta crescita, Jashari: c’è ancora attesa

Approfondimenti su Milan Jashari

Il Milan ha scelto di non puntare su Axel Disasi del Chelsea, lasciando perdere l’acquisto di un nuovo difensore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milan Jashari

Argomenti discussi: Ora De Winter è diventato un titolare nel Milan di Allegri: chi potrebbe lasciargli il posto; Il doppio regalo di De Winter: ha risolto un problema ad Allegri e al club; De Winter cambia stagione: il Milan scopre un centrale in crescita esponenziale, una data spartiacque; ? De Winter ha convinto il Milan. Dragusin difficile, nessun colpo in difesa.

De Winter cambia stagione: il Milan scopre un centrale in piena fiorituraC'è un prima e un dopo nella stagione di Koni De Winter. La semifinale di Supercoppa contro il Napoli, a Riad, spartiacque emotivo e tecnico, ha segnato l'inizio di una ... milannews.it

Koni De Winter diventa un pilastro della difesa del Milan dopo la SupercoppaLa trasformazione di Koni De Winter al Milan: un percorso di crescita che cambia le prospettive difensive rossonere e rafforza il progetto tecnico. Il cammino di Koni De Winter con il Milan ha subito ... notiziemilan.it

Backstage throwback to the opening day of the Milan Cortina 2026 Winter Olympic Games Eccoci nel backstage della giornata inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 facebook

Mariah Carey’s teleprompter as she sings ‘Nel blu, dipinto di blu’ (Volare) at the opening ceremony of the Milan Cortina Winter Olympics. x.com