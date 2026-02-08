Michael Douglas | Non sapevo che Wall Street fosse stato offerto prima a Warren Beatty e Richard Gere

Michael Douglas ha rivelato di non aver mai saputo che il ruolo di Gordon Gekko fosse stato offerto prima a Warren Beatty e Richard Gere. L’attore ha spiegato di essere rimasto all’oscuro di questa scelta e di aver scoperto la cosa solo in un secondo momento. La sua interpretazione nel film di Oliver Stone è diventata iconica, ma ora emerge questa curiosità che riguarda i primi passi del casting.

La star del film di Oliver Stone ha confessato di essere sempre rimasto all'oscuro del fatto di non essere stato la prima scelta per il ruolo di Gordon Gekko. Il ruolo da protagonista in Wall Street di Oliver Stone ha cambiato la carriera di Michael Douglas ma la star ha confessato di aver saputo soltanto in seguito che il suo ruolo era stato offerto ad altre due star prima che la scelta ricadesse su di lui. All'epoca, Douglas era alla ricerca di un personaggio impegnativo e ricco di sfumature e per questo motivo si sentì onorato di essere stato scelto per interpretare Gordon Gekko in Wall Street. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Warren Beatty, nato nel 1937, è un attore, regista e produttore statunitense di fama internazionale.

