Richard Gere le compere di Natale e quella deferenza per il cliente che non c’è più

La frase cui ho pensato più spesso durante le compere natalizie (e non solo) è stata «Gradirei una maggiore deferenza», che chi era vivo a fine Novecento sa essere la frase che Richard Gere dice al direttore di boutique mentre Julia Roberts si prova vestiti. Poi qualcosa è andato storto – l’online? L’euro? Il fatto che per comprarsi quattro stracci hanno soldi proprio tutti anche se lamentano povertà, e nessuno è mai deferente con le folle? – e oggi il direttore del multimarca di Rodeo Drive mica direbbe a Richard Gere che non solo è bello ma potentissimo, anzi gli darebbe del tu. Ma il tu è ancora niente, perché quello che mi sconvolge, della deriva che ha preso il commercio, è la negazione d’un altro principio, quello che enunciava Gere portando Roberts per negozi: «Non sono mai gentili con la gente: sono gentili con le carte di credito». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

