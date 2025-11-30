Meteo Napoli oggi poco nuvoloso | le previsioni per l’inizio della settimana
Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, con temperatura minima di 7°C e massima di 15°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da ampio soleggiamento, con . 🔗 Leggi su 2anews.it
