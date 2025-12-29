Meteo Capodanno 2026 | irruzione fredda continentale e rischio neve a bassa quota in Italia
Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, il periodo di Capodanno 2026 sarà caratterizzato dall’ingresso di aria fredda di origine continentale, portando un’intensa fase invernale sull’Italia. Si prevede un’irruzione di aria fredda e possibili nevicate anche a basse quote, soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione meteo richiederà attenzione, in particolare per chi pianifica festività e spostamenti nei primi giorni di gennaio.
Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Analisi tecnica e tendenza meteo dal 31 dicembre 2025 ai primi giorni di gennaio 2026 Il periodo compreso tra Capodanno 2026 e i primi giorni di gennaio sarà caratterizzato da una marcata fase invernale sull’Italia, determinata dall’ingresso di aria fredda di origine continentale nord-orientale. I principali modelli numerici (GFS, ECMWF, ICON e WRF) convergono nel delineare uno scenario dominato da temperature inferiori alle medie stagionali, ventilazione sostenuta e condizioni favorevoli a nevicate fino a quote basse, in particolare lungo il versante adriatico e sulle aree appenniniche. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
Leggi anche: Meteo, a Natale irruzione di correnti fredde e neve a bassa quota: dove arriva il ciclone e quanto durerà
Leggi anche: Irruzione artica sull’Italia: neve a bassa quota, crollo termico e nuovo peggioramento in arrivo
Meteo San Silvestro e Capodanno: ci sono grosse novità, cosa accadrà; Meteo Liguria, le previsioni per fine 2025 e inizio 2026; Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve; Capodanno 2026 al gelo? L’ondata artica investe l’Italia: le previsioni meteo della settimana.
Meteo Capodanno 2026: irruzione fredda continentale e rischio neve a bassa quota in Italia - Irruzione fredda continentale per Capodanno 2026: forte calo termico, vento e possibili nevicate a bassa quota soprattutto sul versante adriatico. retemeteoamatori.it
Meteo Capodanno 2026, crollano le temperature: a Livorno l'1 gennaio termometro a -1 grado - Tuttavia, specialmente nel primo giorno dell'anno, le temperature scenderanno sensibilmente fino ad arrivare ... livornotoday.it
Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve - Si parte con clima mite nei primi giorni su tutta l'Italia ma già da metà settimana e prima del capodanno 2026, l'irruzione di aria gelida di origine ... fanpage.it
Meteo, Lecco si prepara alla Befana sotto la neve: le previsioni Dopo un Capodanno soleggiato, ma freddo, l’Epifania porterà un’ondata di maltempo, con precipitazioni nevose a bassa quota. Previsti possibili risvegli con brina e ghiaccio. #laprovinciaunicatv - facebook.com facebook
#Capodanno 2026: correnti gelide russo-scandinave sconvolgeranno il #Meteo, i dettagli x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.