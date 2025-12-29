Meteo Capodanno 2026 | irruzione fredda continentale e rischio neve a bassa quota in Italia

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, il periodo di Capodanno 2026 sarà caratterizzato dall’ingresso di aria fredda di origine continentale, portando un’intensa fase invernale sull’Italia. Si prevede un’irruzione di aria fredda e possibili nevicate anche a basse quote, soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione meteo richiederà attenzione, in particolare per chi pianifica festività e spostamenti nei primi giorni di gennaio.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Analisi tecnica e tendenza meteo dal 31 dicembre 2025 ai primi giorni di gennaio 2026 Il periodo compreso tra Capodanno 2026 e i primi giorni di gennaio sarà caratterizzato da una marcata fase invernale sull’Italia, determinata dall’ingresso di aria fredda di origine continentale nord-orientale. I principali modelli numerici (GFS, ECMWF, ICON e WRF) convergono nel delineare uno scenario dominato da temperature inferiori alle medie stagionali, ventilazione sostenuta e condizioni favorevoli a nevicate fino a quote basse, in particolare lungo il versante adriatico e sulle aree appenniniche. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

