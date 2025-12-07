Fotovoltaico nei parcheggi | Più energia rinnovabile
Prende forma il piano per l’installazione delle pensiline fotovoltaiche nei parcheggi di via Aspromonte e via Ca’ di Guzzo. Dopo la pubblicazione del bando da parte di Area Blu e la procedura di selezione avviata nelle scorse settimane, è stata completata l’aggiudicazione. La concessione è stata assegnata a Bryo, società formata da Con.Ami, Sacmi, Cti e Cefla. L’affidamento riguarda la progettazione, realizzazione e gestione (a totale carico dell’aggiudicatario) delle pensiline fotovoltaiche per un periodo di vent’anni, al termine del quale le strutture passeranno gratuitamente in proprietà al Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ELECTROLUX - NIENTE PARCHEGGI COPERTI CON FOTOVOLTAICO CAUSA LEGGI REGIONE VENETO E VINCOLI COMUNALI (SUSEGANA) La Direzione ha comunicato nell'incontro di oggi con la RSU che non farà più la copertura dei parcheggi auto c - facebook.com Vai su Facebook
Fotovoltaico nei parcheggi: "Più energia rinnovabile" - Il Comune: "Incrementare l’utilizzo di fonti alternative e condivise". Secondo ilrestodelcarlino.it
Imola, entro l’estate 2026 le pensiline fotovoltaiche nei parcheggi di via Aspromonte e via Ca’ di Guzzo - Il progetto delle pensiline fotovoltaiche nei parcheggi di via Aspromonte e via Ca’ di Guzzo entra ufficialmente nella fase operativa. Secondo corriereromagna.it
Serve energia pulita: in Piemonte arriva il fotovoltaico su campi e parcheggi - Qui, di fianco ai campi di Andrea Maggi — una laurea in scienze ambientali e una vita nell’azienda agricola di famiglia — era stato ... Come scrive torino.repubblica.it
Fotovoltaico virtuale, risparmio reale: i vantaggi dell’energia solare senza impianto - È quella prodotta dai pannelli fotovoltaici, sempre più diffusi in tutto il mondo. Come scrive tg24.sky.it
Fotovoltaico datato? Rinnovare è vincente - Migliorare l’efficienza, aumentare la produzione energetica, rispondere a nuove normative, ridurre i costi di manutenzione e prolungare la vita utile dell’impianto. Scrive ecodibergamo.it