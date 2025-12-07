Prende forma il piano per l’installazione delle pensiline fotovoltaiche nei parcheggi di via Aspromonte e via Ca’ di Guzzo. Dopo la pubblicazione del bando da parte di Area Blu e la procedura di selezione avviata nelle scorse settimane, è stata completata l’aggiudicazione. La concessione è stata assegnata a Bryo, società formata da Con.Ami, Sacmi, Cti e Cefla. L’affidamento riguarda la progettazione, realizzazione e gestione (a totale carico dell’aggiudicatario) delle pensiline fotovoltaiche per un periodo di vent’anni, al termine del quale le strutture passeranno gratuitamente in proprietà al Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fotovoltaico nei parcheggi: "Più energia rinnovabile"