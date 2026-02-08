Mattarella concorda la linea con Meloni | Decisione ineccepibile

Il governo conferma: il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario si terrà il 22 e 23 marzo, come previsto. Non ci sono cambiamenti, né spostamenti di date. Alla Corte di Cassazione, venerdì, il fronte del No ha ottenuto l’ok al quesito. Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono sulla stessa lunghezza d’onda: la decisione è ineccepibile.

Coerenza o linea dura, il succo non cambia. Alla Corte di Cassazione, che venerdì ha accolto il testo del quesito proposto dal fronte del No, il governo risponde rifiutandosi di spostare il referendum sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, che resta fissato per il 22 e 23 marzo. Lo fa sapendo che la decisione potrebbe essere impugnata davanti al Tar e alla Corte costituzionale. Il Pd parla di «tracotante arroganza», ma non trova sponde in Sergio Mattarella, che prima si consulta al telefono con Giorgia Meloni e poi fa sapere di ritenere la posizione del governo «giuridicamente ineccepibile».

