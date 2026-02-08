Martina Stella si mette in gioco sul palcoscenico, interpretando Lina Lamont in “Cantando sotto la pioggia”. L’attrice racconta di aver studiato di notte, tra un impegno e l’altro, per riuscire a portare in scena questa figura così sopra le righe. È una sfida personale, che ha affrontato come mamma single, dedicando tempo e energia per prepararsi a questo ruolo. Intanto, annuncia anche un nuovo film con Vanzina e un podcast tutto suo, che sarà presto disponibile.

Milano – Una donna “ sgrammaticata ”. Per Martina Stella, la capricciosissima Lina Lamont a cui dà vita sotto l’acqua a catinelle di “Cantando sotto la pioggia”, rivisitazione della fortunata pellicola interpretata e (co)diretta da Gene Kelly nel ’52, in scena al Nazionale dal 25 febbraio all’8 marzo, rimane una figura intimamente e psicologicamente sopra le righe. Approdata sui palcoscenici del musical nell’83 con libretto Betty Comden ed Adolph Green, Arthur Freed e le canzoni di Nacho Herb Brown, lo spettacolo è un adattamento abbastanza fedele del film, che nella versione del regista Luciano Cannito si avvale delle scene di Italo Grassi e dei costumi di Silvia Califano (figlia di Franco), oltre che della partecipazione di Lorenzo Grilli, Flora Canto, Vittorio Schiavone, Maurizio Semeraro e Sergio Mancinelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Martina Stella a teatro: io mamma single, ho studiato di notte per fare Lina Lamont. Presto un film con Vanzina e un podcast tutto mio

