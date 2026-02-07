Giulia De Lellis e Chiara Ferragni hanno postato un selfie insieme, mettendo fine a una lunga lite sui social. L’immagine, arrivata da Gstaad, sorprende tutti: dopo anni di frecciatine e incomprensioni, le due influencer sono di nuovo fianco a fianco. La foto ha già fatto il giro del web, lasciando sperare in una tregua definitiva.

Da Gstaad arriva l’immagine che nessuno si aspettava: Giulia De Lellis e Chiara Ferragni insieme, dopo anni di tensioni social. Ecco spiegata la motivazione di tutto quello che è successo. Nessuno se lo aspettava, ma è successo davvero, sotto la neve scintillante di Gstaad. Un selfie, quattro volti notissimi, e una pace che sembrava impossibile fino a ieri. ** Giulia De Lellis e Chiara Ferragni si mostrano insieme, sorridenti e rilassate. Accanto a loro compaiono Valentina Ferragni ed Helena Prestes, completando una reunion che fa rumore. Il motivo dell’incontro è glamour puro e porta un nome preciso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Pace fatta tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni: il selfie che riscrive tutto

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis si sono ritrovate insieme sui social.

In cima alla vetta, tra le nevi di Gstaad, si sono ritrovate le sorelle Ferragni insieme a Helena Prestes e Giulia De Lellis.

