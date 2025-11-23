Regionali in Campania affluenza alle ore 19 stabile rispetto al 2020
Alle regionali in Campania l’affluenza recupera nel pomeriggio: dopo l’8,16% delle 12, alle 19 sale al 25,87%, quasi in linea con il 26,5% del 2020 L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Regionali, affluenza alle 12 in netto calo in Campania e in Puglia - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, affluenza parziale alle ore 12:00 (sez. 5825/5825) ? 8,3% (-3,1% rispetto al 2020) #RegionaliCampania #maratonaYoutrend Vai su X
Regionali, in Campania affluenza ore 19 sfiora il dato del 2020 - 825 al dato definitivo, l'affluenza delle ore 19 per le regionali in Campania fa segnare un dato quasi analogo a quello dell'ultima tornata: 25,87% contro il 26,5% del ... ansa.it scrive
Diretta elezioni regionali Campania 2025: affluenza delle 12 è dell'8,25%, in calo - Regionali Campania: oggi 23 novembre (domenica) dalle ore 7. Da ilmattino.it
Elezioni regionali in diretta: alle 12 affluenza in calo al 8,1% in Campania, 10% in Veneto e 8,5% in Puglia, i risultati del voto - In diretta le elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia: seggi aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23. Come scrive fanpage.it