In una trasferta difficile, Reyer Venezia conquista una vittoria importante contro Napoli Basket. La squadra affronta ostacoli logistici e l’assenza di alcuni giocatori chiave, ma riesce comunque a portare a casa il risultato. La partita si è rivelata dura, ma i veneti sono riusciti a mantenere la loro identità e a uscire dal campo con i punti.

In una trasferta caratterizzata da ostacoli logistici e dal ritiro di talenti importanti, Reyer Venezia ottiene una vittoria significativa contro Napoli Basket. La prestazione mette in luce una squadra capace di mantenere la propria identità di gioco, di reagire a difficoltà e di affidarsi a una difesa efficace come elemento di stabilità nelle fasi cruciali della partita. La sfida in terra campana si è chiusa con esito positivo, contro un avversario che ha mostrato potenziale superiore in altri momenti della stagione. Secondo il tecnico, Napoli è destinata a progredire nel cammino stagionale, pur non esprimendo al momento il proprio livello migliore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mantenere la nostra identità nonostante le condizioni di gioco difficili

Approfondimenti su Reyer Venezia

Le voci sulla fine del calcio internazionale si fanno sempre più insistenti.

Dopo aver sciolto le riserve sulla formazione, Carlos Cuesta ha parlato chiaro: “Vogliamo mantenere la nostra identità”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Arafta | 21–40. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi

Ultime notizie su Reyer Venezia

Argomenti discussi: Chi siamo davvero? Le cellule vagabonde e il mito dell’identità; Niscemi e il sogno della ricostruzione: Ma preservate la nostra identità; Vigilia contro il Bologna, Cuesta: Ritroviamo solidità, i nuovi possono darci tanto; Al negozio Eros Cicli di via Cecchi il plauso della città. Biancani: Oltre 85 anni di attività familiare, con tre generazioni che pedalano con passione nel cuore della città.

Conferenza stampa Cuesta pre Bologna Parma: «Vogliamo mantenere la nostra identità, Estevez è out. Sulla classifica rispondo così»Conferenza stampa Cuesta pre Bologna Parma: le parole del tecnico dei crociati alla vigilia della sfida valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26 La conferenza stampa di Carlos Cuesta alla vigilia ... calcionews24.com

Pisa, Gilardino: Coraggio e spregiudicatezza, dobbiamo mantenere la nostra identitàAlberto Gilardino, allenatore del Pisa, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara con l'Inter: Dobbiamo mantenere la nostra identità, che abbiamo portato avanti in questi mesi. La ... m.tuttomercatoweb.com

Una partita può durare anche due ore e richiede continuità mentale prima ancora che muscolare. L’obiettivo è evitare cali glicemici e mantenere energia costante: ecco i segreti della nostra coppia del curling facebook

Referendum, dichiarazione dell'avvocato Carlo Guglielmi, coordinatore del comitato che ha raccolto firme per il nuovo quesito: “La decisione del CdM di mantenere ferma la data del referendum già fissata - pur modificando il quesito secondo le indicazioni dell x.com