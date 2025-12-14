L’Inter torna alla vittoria in Serie A superando il Genoa 2-1 al Luigi Ferraris. Dopo la sconfitta in Champions contro il Liverpool, i nerazzurri dimostrano carattere e determinazione, con Bisseck e Lautaro protagonisti decisivi. La domenica si conclude con un risultato importante per la squadra di Chivu, che risale la classifica e ritrova fiducia.

Genoa-Inter 1-2, Bisseck e Lautaro decidono: Chivu torna al successo

La domenica di Serie A passa in archivio almeno per l’Inter. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle la sconfitta per 1-0 con il Liverpool e sono riusciti a battere 2-1 il Genoa, in quel del Luigi Ferraris. Un successo fondamentale sotto ogni punto di vista, dati i passi falsi di Milan e Napoli rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. I meneghini hanno messo in cascina 3 punti di peso specifico enorme e tengono quindi il passo delle prime della classe, con la Lotta Scudetto che diventa quindi entusiasmante. Genoa-Inter, la cronaca del primo tempo. Chivu opta per Francesco Pio Esposito in avanti al fianco di Lautaro Martinez, con Piotr Zielinski in cabina di regia. Forzainter.eu

