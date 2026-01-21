Napoli morto il professor Eugenio Chiodo | fu assessore al bilancio della giunta Bassolino

È scomparso il professor Eugenio Chiodo, figura di rilievo nel mondo accademico e politico di Napoli. Docente di materie economiche, ha inoltre ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio nella giunta Bassolino. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità locale, che lo ricorda per il suo contributo nel settore pubblico e accademico.

Lutto nel mondo accademico e politico partenopeo: il professor Chiodo insegnava materie economiche e fu anche assessore al Bilancio a Napoli con Bassolino.🔗 Leggi su Fanpage.it Eugenio Di Sciascio assessore regionale al Lavoro: "Le persone sono il motore della crescita industriale"Eugenio Di Sciascio, assessore regionale al Lavoro, sottolinea l'importanza delle persone come elemento fondamentale per lo sviluppo industriale. Il professor Gerosa nuovo assessore regionale alla Sanità, il plauso della Città della SperanzaIl professor Gino Gerosa è stato nominato nuovo assessore regionale alla Sanità, suscitando entusiasmo e approvazione, in particolare dalla Città della Speranza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Morto a Napoli Luigi Nicolais, ex ministro nel governo Prodi ed ex presidente del Cnr; Luigi Nicolais, l’addio di Napoli all’ex ministro: camera ardente alla Federico II, domani funerali; Morto Luigi Nicolais, Ex Ministro Ed Ex Presidente Del Cnr; Napoli, interventi per il tumore alla laringe all'Ospedale Monaldi: l'Istituto è tra i primi in Italia. Napoli, morto il professor Eugenio Chiodo: fu assessore al bilancio della giunta BassolinoLutto nel mondo accademico e politico partenopeo: il professor Chiodo insegnava materie economiche e fu anche assessore al Bilancio a Napoli con Bassolino ... fanpage.it Morto Luigi Nicolais, docente, ex ministro e assessore regionale in Campania: funerali a NapoliMorto Luigi Nicolais, detto Gino, professore universitario ed ex ministro, nonché Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ... fanpage.it Il 14 agosto è morto il Napoli Campione e ne è nato un altro, fisiologicamente. Ed all’epoca, anche ricevendo accuse di pessimismo, parlai di una tempistica non inferiore ai 6 e gli 8 mesi per rivederlo in condizioni accettabili. Ed a oggi ancora non l’abbiamo vi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.