Lucca intossicazione da monossido di carbonio | famiglia Kola sterminata Indaga la Procura caldaia sotto sequestro

Una famiglia albanese è stata trovata senza vita nella loro casa a Rughi, una frazione di Porcari. La polizia indaga su un’intossicazione da monossido di carbonio, causata forse da una caldaia difettosa. La scena ha lasciato sgomenta l’intera comunità, che si chiede cosa sia successo in quella casa. La Procura ha già sequestrato la caldaia mentre si cercano risposte sulla morte improvvisa di quattro persone.

La tragedia di Rughi, una piccola frazione di Porcari, in provincia di Lucca, ha scosso profondamente la comunità albanese e italiana. Quattro membri della famiglia Kola – Arti, 48 anni, la moglie Jonida, 43 anni, il figlio Hajdar, 22 anni, e la figlia Xhesika, 15 anni – sono morti a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio nella loro abitazione, un evento che ha gettato nello sconforto un intero paese. La notizia, appresa nella giornata di ieri, ha rapidamente fatto il giro della zona, portando con sé un’ondata di dolore e incredulità. La scoperta del tragico evento è avvenuta in circostanze drammatiche, lasciando i soccorritori e le forze dell’ordine di fronte a una scena devastante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una famiglia di Porcari, in provincia di Lucca, è stata trovata morta nella propria casa.

