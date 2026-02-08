Livigno | snowboard l’oro di Karl e l’esultanza virale tra Balotelli e Hulk

Benjamin Karl, 40 anni, ha vinto l’oro a Livigno, facendo esplodere di gioia le piste. La sua vittoria ha fatto il giro del web, con Balotelli e Hulk che si sono uniti ai festeggiamenti sui social.

Benjamin Karl, quarant’anni compiuti da poco, ha infiammato le piste di Livigno con una vittoria che va oltre il semplice oro olimpico. L’atleta austriaco, trionfando nello slalom parallelo gigante di snowboard alle Milano Cortina 2026, ha celebrato il suo successo con un’esplosione di gioia che ha immediatamente richiamato alla memoria le iconiche, e a volte controverse, esultanze di Mario Balotelli. Non un semplice gesto atletico, ma una liberazione di energia contenuta, culminata in una spontanea “s-vestizione” e una contrazione muscolare che ha ricordato, per intensità e teatralità, l’immagine di Hulk.🔗 Leggi su Ameve.eu

Benjamin Karl ha vinto l’oro e ha esultato come un calciatore, togliendosi la maglia.

Domenica 8 febbraio a Livigno si terrà il gigante parallelo maschile di snowboard, una delle gare più attese delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

