Snowboard Benjamin Karl il principale pericolo per l’Italia nel PGS delle Olimpiadi
Domenica 8 febbraio a Livigno si terrà il gigante parallelo maschile di snowboard, una delle gare più attese delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Benjamin Karl, il suo nome, è considerato il principale pericolo per gli italiani in questa disciplina. La competizione promette spettacolo, con gli azzurri pronti a sfidare il veterano austriaco in una sfida che può decidere molto sulle sorti della squadra italiana.
Domenica 8 febbraio andrà in scena a Livigno il gigante parallelo maschile di snowboard, che rappresenta senz’ombra di dubbio una delle gare più attese ed importanti dell’intera spedizione azzurra ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia si presenta infatti ai nastri di partenza di questa competizione con quattro atleti capaci di ottenere almeno una vittoria nella stagione corrente in Coppa del Mondo, dovendo rinunciare peraltro (a causa del limite di quattro rappresentanti per Nazione) ad altri ottimi elementi che avrebbero potuto puntare ad un posto sul podio o comunque ad un piazzamento di prestigio. 🔗 Leggi su Oasport.it
