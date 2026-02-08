LIVE Verona-Trento 3-0 Coppa Italia 2026 in DIRETTA | primo trofeo per i veneti strepitoso Keita
Verona batte Trento 3-0 nella finale di Coppa Italia di pallavolo maschile. I veneti conquistano il primo trofeo del 2026 grazie a una prestazione convincente. Strepitoso Keita, che trova punti importanti e trascina la squadra alla vittoria. La partita finisce con il pubblico in delirio, mentre Verona si prende il suo primo titolo dell’anno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della finale di Coppa Italia di pallavolo maschile, con la vittoria della Rana Verona che conquista il primo titolo del 2026. Un saluto sportivo! 19:35 Dopo la finale della passata edizione, Verona riesce a vincere il trofeo sigillando il primo torneo della sua storia. 19:34 Grande partita di Keita, che chiude con quindici punti, contro i dodici di Darlan. Bene anche Cortesia con 5 punti senza dimenticare l’apporto di Zingel. Migliore per Trento Faure con 13 punti ma anche diversi errori quando più contava. VERONA b. TRENTO 3-0 (25-21; 25-22; 25-20)! Chiude Mozic, il capitano, tutti in campo gli uomini veneti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Verona Trento
LIVE Verona-Trento 2-0, Coppa Italia 2026 in DIRETTA: strepitoso Keita per il doppio vantaggio scaligero
Verona soffia via Trento nel secondo tempo e conquista la vittoria con un 2-0 nella partita di Coppa Italia.
LIVE Trento-Verona, Coppa Italia 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!
Oggi si gioca la finale della Coppa Italia di volley maschile tra Itas Trentino e Rana Verona.
Ultime notizie su Verona Trento
Argomenti discussi: Alle 18 a Bologna (diretta RAI Sport) la Finale di Coppa Italia 2025 contro Verona; Superlega, colpo Civitanova a Verona. Trento, torna il sorriso con Cuneo; LIVE Trento-Verona, Coppa Italia 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!; Coppa Italia di pallavolo maschile 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la finale fra Trentino e Verona.
Diretta/ Trento Verona (risultato finale 0-3): scaligeri campioni! (Coppa Italia 2026, 8 febbraio)Diretta Trento Verona streaming video Rai: la Itas e la Rana si affrontano a Casalecchio di Reno nella finale di volley Coppa Italia 2026. ilsussidiario.net
LIVE Trento-Verona, Coppa Italia 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'atto finale della Coppa Italia di Volley ... oasport.it
Coppa Italia volley maschile: Perugia e Piacenza ko, la finalissima di Bologna sarà Verona-Trento x.com
La finale di Coppa Italia sará Verona - Trento Vittoria sofferta di Trento contro un'ostica Piacenza che li costringe al tie-break mentre direi a sorpresa netta affermazione di Verona sui Campioni del mondo di Perugia. Domani alle ore 18 la finale. facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.