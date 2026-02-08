LIVE Verona-Trento 2-0 Coppa Italia 2026 in DIRETTA | strepitoso Keita per il doppio vantaggio scaligero

Verona soffia via Trento nel secondo tempo e conquista la vittoria con un 2-0 nella partita di Coppa Italia. Keita si mette in luce e segna un gol spettacolare, portando i scaligeri avanti. Trento, che aveva tentato di reagire, incappa in un altro errore e non riesce a recuperare. La partita si conclude con il Verona che festeggia davanti ai propri tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-1 Keita mette out un raro attacco. Ma c'è Challenge. 6-1 Mozic, altro punto Verona! 5-1 Bristot, nuovo errore di Trento. Bruttissimo inizio di 3° set. 4-1 Errore di Trento in battuta. 3-1 Tocca terra l'attacco di Bristot. 3-0 Errore di Foure, un altro. 2-0 Darlan porta gli scaligeri in leggero vantaggio subito in avvio. 1-0 Errore di Bristot, Trento inizia da dove ha concluso il secondo set. VERONA-TRENTO 2-0 (25-21; 25-22)! AAAACCCCEEE! Keita vince, quasi da solo, il secondo set per gli scaligeri! Niente tocco, Keita al servizio sulla prima palla set.

