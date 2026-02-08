LIVE Verona-Trento 1-0 Coppa Italia 2026 in DIRETTA | inizio forte degli scaligeri

Questa sera si gioca la sfida tra Verona e Trento, valida per la Coppa Italia 2026. Gli scaligeri partono subito forte e trovano il gol con Foure al primo minuto. Darlan risponde subito con un gol dopo uno scambio spettacolare, portando il risultato sul 1-1. La partita è intensa e i tifosi sono già in fermento, sperando in una vittoria che possa aprire bene il cammino in questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-8 Foure a segno. 5-7 Darlan mette a segno l'attacco dopo uno scambio spettacolare. 4-7 Fuori la battuta di Keita. 4-6 Questa volta a segno Darlan. 3-6 Errore banale di Verona ancora in attacco. Break Trento, timeout Verona. 3-5 Sbaglia al servizio Darlan. 3-4 Primo tempo di Cortesia. 2-4 Bristot a segno. 2-3 Darlan a segno con la diagonale. 1-3 Keita attacca sull'asta e quindi sbaglia. 1-2 Servizio vincente a seguito del nastro di Ramon, ace. 1-0 Darlan a segno con la parallela. VERONA-TRENTO 1-0 (25-21)! Attacco di Cortesia a segno e allora scaligeri a segno nella prima frazione.

