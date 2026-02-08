Trento-Verona oggi in tv Finale Coppa Italia volley 2026 | orario programma streaming

Oggi alle 18.00 si gioca la finale di Coppa Italia di volley tra Trento e Verona. La partita si svolge alla Unipol Arena di Bologna e promette uno spettacolo intenso per conquistare il primo trofeo della stagione. La sfida sarà trasmessa in diretta in tv e in streaming.

Oggi domenica 8 febbraio (ore 18.00) si gioca Trento-Verona, Finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile: si preannuncia grande spettacolo alla Unipol Arena di Bologna, dove verrà assegnato il primo trofeo della stagione. I dolomitici sono riusciti a battere Piacenza al tie-break dopo una rimonta da 1-2 e senza alcuni effettivi di riferimentoi, mentre gli scaligeri hanno firmato il grande colpaccio travolgendo la favorita Perugia con un sonoro 3-0. I Campioni d’Italia sperano di rimettere le mani sulla coppa a tredici anni di distanza dall’ultima volta e dopo aver perso cinque atti consecutivi, mentre la Rana disputerà la seconda finale della propria storia dopo quella persa dodici mesi fa contro Civitanova al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa domenica alle 18, Trento e Verona si sfideranno in finale di Coppa Italia di volley maschile.

