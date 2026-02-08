LIVE Slittino Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Gufler perde una posizione

Durante la gara di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Gufler non riesce a mantenere il suo passo. Nella seconda manche, scivola di qualche posizione e si piazza al secondo posto, con un distacco di zero decimi dal leader. È una giornata difficile per l’atleta italiano, che ora deve cercare di recuperare nelle prossime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Non una buona manche per Gufler, che perde una posizione: secondo a 0.003 da Dukach. Verosimilmente chiuderà 17°. Adesso il russo Pavel Repilov. 18.40 L’ucraino balza davanti a tutti con 0.342 di margine. Vediamo ora l’azzurro Alex Gufler. Può mettere nel mirino la top15. 18.38 Greiner perde due posizioni: terzo a 0.326. E’ il momento dell’ucraino Anton Dukach. 18.37 L’australiano Alexander Ferlazzo si porta davanti a Ninis per 54 millesimi. Tocca all’americano Matthew Greiner. 18.35 Ninis chiude con la sua miglior discesa: 53?693. Tempo totale di 3’35?600. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Pechino si sono svolte le prove del singolo maschile di slittino.

Questa mattina Dominik Fischnaller ha corso le ultime due manche della gara di slittino maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

