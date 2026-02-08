Scandicci e Conegliano scendono in campo per la sfida di Serie A1 femminile. Le venete si portano avanti e vincono anche il secondo set con il punteggio di 22-25, portandosi sul 2-0 nella partita. La gara prosegue con intensità, mentre i tifosi seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 22-25 SECONDO SET A CONEGLIANO! La fast di Lubian chiude anche il secondo parziale che le venete hanno dominato ma che nel finale hanno rischiato di riaprire, con il gioco di Scandicci che si farà vedere anche nel terzo set. 22-24 In rete il servizio di Haak. 21-24 Atterra in campo il pallonetto di Zhu. Set point per Conegliano. 21-23 Errore al servizio di Adigwe. 20-23 Haak spinge il pallone nel muro avversario, che non gestisce l’attacco svedese. 20-22 Ace di Antropova, con l’aiuto del nastro! Time-out di Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete centrano il raddoppio vincendo 22-25 il secondo set

Questa mattina si è giocata la partita tra Scandicci e Conegliano, valida per la serie A1 femminile.

