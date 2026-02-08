LIVE Scandicci-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | venete vicine al secondo set ma occhio alla rimonta toscana 19-22

Questa mattina si è giocata la partita tra Scandicci e Conegliano, valida per la serie A1 femminile. I veneti sono in vantaggio 1-0 nel secondo set, con un punteggio di 19-22. La squadra toscana cerca di rientrare in partita, ma al momento gli ospiti sembrano avere il controllo. La partita è ancora aperta, e tutto può succedere nel prossimo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 22-24 In rete il servizio di Haak. 21-24 Atterra in campo il pallonetto di Zhu. Set point per Conegliano. 21-23 Errore al servizio di Adigwe. 20-23 Haak spinge il pallone nel muro avversario, che non gestisce l'attacco svedese. 20-22 Ace di Antropova, con l'aiuto del nastro! Time-out di Conegliano. 19-22 Fahr e Wolosz non si trovano, Scandicci si porta a tre lunghezze di distanza. 18-22 L'attacco di Bosetti si insacca nel muro avversario. 17-22 Muro di Antropova e Graziani! 16-22 Primo tempo di Fahr! 16-21 C'è ammissione! Punto di Scandicci con la deviazione del muro.

