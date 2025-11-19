LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse rimontano e vincono 25-23 il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Parra trova le mani del muro. INIZIA IL SECONDO SET!! 20.34 Dal 18-23 in favore di Busto Arsizio, la squadra lombarda non ha mai più fatto punto nel set regalando il parziale a Conegliano che è stata comunque brava nell’accendere la scintilla che sembrava non esserci all’inizio del match. 25-23 PRIMO SET A CONEGLIANO!!! Altro errore di Obossa che regala il parziale alle campionesse d’Italia e d’Europa!! 24-23 Rimpallo che non favorisce Obossa! Set point per le padrone di casa. 23-23 Pallonetto di Haak! Primo set in parità. 22-23 Daalderop trova il primo punto della sua serata con una parallela profonda. 🔗 Leggi su Oasport.it
