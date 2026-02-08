LIVE Novara-Milano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 19-25 le lombarde riportano il match in parità

Alle 19, il match tra Novara e Milano si è concluso con un pareggio di 1-1. Le lombarde sono riuscite a rimontare e riportare il punteggio in parità, dopo che il primo set si era concluso con un vantaggio di Milano 19-25. La partita è stata combattuta, con punti che sono cambiati di continuo e un ritmo molto intenso. Ora le due squadre si preparano alla prossima sfida, con l’obiettivo di migliorare la loro posizione in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Primo tempo di Bonifacio 3-3 Pallonetto vincente di Egonu 3-2 Tolok va a segno in diagonale dalla seconda linea 2-2 Diagonale da posto 4 di Alsmeier. 1-2 Errore al servizio Novara 1-1 Primo tempo di Squarcini 0-1 Attacco vincente di Piva Una variazione per parte rispetto ai sestetti che hanno iniziato il match: Pietrini al posto di Lanier, Alsmeier in campo per Herbots TERZO SET In questo set è calato leggermente il livello del servizio di Novara, che ha messo meno in difficoltà la ricezione di Milano. Bosio ha giocato spesso con palla in testa, potendo così mettere maggiormente in azione Danesi e Kurtagic.

