Domani sera alle 20.30, al Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo, va in scena “Grande, grande, grande… sempre e solo lui: l’inganno romantico della canzone italiana”. L’evento si concentra sulle donne e il ruolo che la musica ha avuto nel raccontare le storie di cuore, in vista della festa della donna. Un appuntamento che promette di mettere sotto i riflettori il lato femminile di un mondo spesso dominato da figure maschili.

Il Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita domani sera alle 20.30 “Grande, grande, grande. sempre e solo lui: l’inganno romantico della canzone italiana”, appuntamento organizzato in previsione dell’8 marzo. Protagonisti della serata saranno Andrea Magnani, appassionato di musica, e i maestri Nicoletta Bassetti al violino e Davide Tardozzi alla chitarra e al basso. Nel corso dello spettacolo si ascolteranno parole e musiche di canzoni che hanno segnato un’epoca, intrecciandole a un racconto che parla di donne, di diritti negati e del coraggio necessario per affermare la propria libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’inganno romantico della musica. Al Ridotto il focus è sulle donne

Approfondimenti su Teatro Goldoni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Seeking Sanctuary | Critical Role | Campaign 4, Episode 13

Ultime notizie su Teatro Goldoni

Argomenti discussi: L’inganno romantico della musica. Al Ridotto il focus è sulle donne; L’ELEGANTE TRIONFO DEL ROMANTICISMO; Al Teatro Celebrazioni di Bologna Gisell? di Nyko Piscopo; Su Netflix la serie con Monica Guerritore e Emanuel Caserio: trama e puntate.

L’inganno romantico della musica. Al Ridotto il focus è sulle donneA Bagnacavallo saranno eseguiti brani intrecciati a un racconto dedicato al mondo femminile. Promuove lo Spi Cgil locale. msn.com

L'inganno della città ideale, scienza e letteratura in un romanzo riuscitoHo sempre pensato che uno dei principali vantaggi che hanno gli scrittori, spesso senza che neanche se ne rendano conto, è di affrontare i loro temi, quali che siano, senza alcun bisogno di ... ilfoglio.it

MAGNANI, BASSETTI E TARDOZZI AL RIDOTTO DEL GOLDONI Lunedì 9 febbraio, alle 20.30, il Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita “Grande, grande, grande… sempre e solo lui: l’inganno romantico della canzone italiana”, appuntamento orga facebook