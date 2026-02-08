L’inganno romantico della musica Al Ridotto il focus è sulle donne

Domani sera alle 20.30, al Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo, va in scena “Grande, grande, grande… sempre e solo lui: l’inganno romantico della canzone italiana”. L’evento si concentra sulle donne e il ruolo che la musica ha avuto nel raccontare le storie di cuore, in vista della festa della donna. Un appuntamento che promette di mettere sotto i riflettori il lato femminile di un mondo spesso dominato da figure maschili.

Il Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita domani sera alle 20.30 “Grande, grande, grande. sempre e solo lui: l’inganno romantico della canzone italiana”, appuntamento organizzato in previsione dell’8 marzo. Protagonisti della serata saranno Andrea Magnani, appassionato di musica, e i maestri Nicoletta Bassetti al violino e Davide Tardozzi alla chitarra e al basso. Nel corso dello spettacolo si ascolteranno parole e musiche di canzoni che hanno segnato un’epoca, intrecciandole a un racconto che parla di donne, di diritti negati e del coraggio necessario per affermare la propria libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

