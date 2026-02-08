Questa sera, al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, si tiene un concerto dell’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’ORT. La compagnia porta in scena “I Misteri di Casanova”, un appuntamento che attira molti appassionati di musica e teatro. L’evento inizia alle 21 e promette di sorprendere il pubblico con un mix di suoni e storie legate al famoso personaggio veneziano.

La stagione del teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco prosegue stasera domenica 8 febbraio alle ore 21 con l’ Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Ort che presenta I Misteri di Casanova. Luci e ombre di un genio irrequieto, con Isabella Brogi alla voce recitante, le musiche di Gian Piero Reverberi da Rondò Veneziano e gli arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio. L’Ensemble degli ottoni dell’Ort intreccia la vita rocambolesca di Giacomo Casanova. Nato a Venezia nel 1725, Casanova fu scrittore, poeta, diplomatico, filosofo, agente segreto, massone, alchimista, avventuriero e seduttore. La sua vita, costellata di amori, intrighi e fughe rocambolesche, lo ha reso un personaggio iconico e controverso, capace di affascinare e scandalizzare al tempo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'Ensemble di Ottoni e Percussioni dell'Ort e I Misteri di Casanova

