L’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Ort e I Misteri di Casanova
Questa sera, al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, si tiene un concerto dell’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’ORT. La compagnia porta in scena “I Misteri di Casanova”, un appuntamento che attira molti appassionati di musica e teatro. L’evento inizia alle 21 e promette di sorprendere il pubblico con un mix di suoni e storie legate al famoso personaggio veneziano.
La stagione del teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco prosegue stasera domenica 8 febbraio alle ore 21 con l’ Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Ort che presenta I Misteri di Casanova. Luci e ombre di un genio irrequieto, con Isabella Brogi alla voce recitante, le musiche di Gian Piero Reverberi da Rondò Veneziano e gli arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio. L’Ensemble degli ottoni dell’Ort intreccia la vita rocambolesca di Giacomo Casanova. Nato a Venezia nel 1725, Casanova fu scrittore, poeta, diplomatico, filosofo, agente segreto, massone, alchimista, avventuriero e seduttore. La sua vita, costellata di amori, intrighi e fughe rocambolesche, lo ha reso un personaggio iconico e controverso, capace di affascinare e scandalizzare al tempo stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Ensemble Ottoni
Ganzirri, la magia del Natale risuona tra gli ottoni: concerto nella chiesa di San Nicola con le sonorità dei Vulcanica Brass Ensemble
Nell’ambito delle iniziative di “Il Natale a Ganzirri”, si terrà un concerto nella chiesa di San Nicola di Bari, interpretato dal Vulcanica Brass Ensemble.
Problemi di accesso ai seggi dell’Istituto Casanova, cabina in via Longo
Ultime notizie su Ensemble Ottoni
Argomenti discussi: L’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Ort e I Misteri di Casanova; L’Inferno all’Opera: la Dante presenta l’ultima opera di Lucia Ronchetti; Fiati, ottoni e timpani dell'orchestra del Teatro Carlo Felice in concerto; Con Muti al Ravenna Festival omaggio a Roberto De Simone.
L'ensemble di Ottoni e percussioni della Banda Musicale del corpo della Gendarmeria vaticana domenica 29 settembre a Castel GandolfoUn concerto emozionante con un repertorio musicale che ha toccato il cuore del pubblico, in una cornice d'eccezione. L'attesissima novità della stagione 2024 di Musica ai Musei si è tenuta domenica ... ilmessaggero.it
Mnozil Brass: l'ensemble di ottoni austriaco all'AuditoriumMnozil Brass all'Auditorium. Suoniamo per tutta la gente, affrontiamo ogni sfida; per noi non c’è nessuna nota troppo acuta o labbro troppo caldo e nessuna musica inferiore. Così si presentano i ... romatoday.it
“La musica per Dante non è un ornamento, ma un fatto funzionale dell’anima”: così il dantista Aldo Onorati ha affermato durante la presentazione di “Inferno”, opera per soli, attori, ensemble vocale maschile, coro misto, quartetto d’archi, ensemble di ottoni, ens facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.