Ganzirri la magia del Natale risuona tra gli ottoni | concerto nella chiesa di San Nicola con le sonorità dei Vulcanica Brass Ensemble

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito delle iniziative di “Il Natale a Ganzirri”, si terrà un concerto nella chiesa di San Nicola di Bari, interpretato dal Vulcanica Brass Ensemble. Un’occasione per ascoltare le sonorità degli ottoni in un ambiente suggestivo, contribuendo a creare l’atmosfera natalizia nel territorio. L’evento si inserisce in un programma di iniziative volte a valorizzare le tradizioni e la cultura locale durante il periodo delle festività.

Nell’ambito delle iniziative de “Il Natale a Ganzirri”, la grande musica fa tappa nella suggestiva cornice della Parrocchia di San Nicola di Bari. Martedì 30 dicembre, alle ore 18.30, è in programma il concerto “Christmas Brass Song”, affidato al Vulcanica Brass Ensemble, formazione nota per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

