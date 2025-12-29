Ganzirri la magia del Natale risuona tra gli ottoni | concerto nella chiesa di San Nicola con le sonorità dei Vulcanica Brass Ensemble
Nell’ambito delle iniziative di “Il Natale a Ganzirri”, si terrà un concerto nella chiesa di San Nicola di Bari, interpretato dal Vulcanica Brass Ensemble. Un’occasione per ascoltare le sonorità degli ottoni in un ambiente suggestivo, contribuendo a creare l’atmosfera natalizia nel territorio. L’evento si inserisce in un programma di iniziative volte a valorizzare le tradizioni e la cultura locale durante il periodo delle festività.
Nell’ambito delle iniziative de “Il Natale a Ganzirri”, la grande musica fa tappa nella suggestiva cornice della Parrocchia di San Nicola di Bari. Martedì 30 dicembre, alle ore 18.30, è in programma il concerto “Christmas Brass Song”, affidato al Vulcanica Brass Ensemble, formazione nota per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Concerto per tromba e organo nella chiesa di san Nicola vescovo a Corigliano d'Otranto
Leggi anche: Concerto di Natale alla chiesa di San Nicola
Le luci di Natale si specchiano sul lago di Ganzirri, creando un’atmosfera sospesa tra acqua e magia. Un angolo di Messina che, anche d’inverno, sa regalare emozioni e silenzi pieni di bellezza. #messina #lucidinatale #natale #sicilia #sicily - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.