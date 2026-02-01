Arezzo la strada per la B è tracciata Venturi | Alziamo ancora il livello

Arezzo si prepara a mettere in campo la squadra per la partita che può portarla più vicina alla Serie B. Il tecnico Venturi non si accontenta e promette di alzare ancora il livello, puntando a consolidare il vantaggio sulla diretta inseguitrice. I tifosi aspettano con trepidazione, consapevoli che questa potrebbe essere la svolta decisiva della stagione.

di Andrea Lorentini Una partita in meno e stesso vantaggio sulla prima diretta inseguitrice. Il punto di Guidonia è – per dirla come Bucchi – un punto guadagnato. L' ha mancato la quinta vittoria consecutiva, ma chiude un gennaio con numeri da record nel quale ha conquistato 13 punti sui 15 disponibili che hanno permesso di operare quella che, al momento, è la fuga per la B. Le sette lunghezze di margine sul Ravenna, a cui vanno aggiunte le 10 sull'Ascoli, sono un tesoretto da custodire e conservare con cura nella lunga volata da qui a fine aprile. La squadra di Bucchi ha innestato nel girone di ritorno una marcia impossibile per tutte le altre avversarie.

Venerdì sera di passione per le squadre toscane in Serie C.

L’analisi di Capello evidenzia come la lotta scudetto si sia concentrata principalmente tra Inter e Milan.

