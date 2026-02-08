Le indagini Un ordigno non è esploso La polizia lo sta analizzando

La polizia sta esaminando un ordigno che non è esploso in un’area ancora da chiarire. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire se si tratta di un atto terroristico e da chi sia stato messo. La scena rimane sotto stretta sorveglianza mentre si attendono aggiornamenti.

di Valerio Baroncini Terrorismo. Null'altro che terrorismo per fermare i treni, il lavoro, le famiglie, i turisti, il Paese. Le Olimpiadi. Proprio come a Parigi 2024, in una sardana anarco-insurrezionalista che si reitera da troppo tempo e nuovamente interrompe per ore i binari e la vita normale. Terrorismo. Qui, alle 6 di un sabato umido e di impossibili autocombustioni, sui binari della Bologna-Padova a Castel Maggiore, si surriscalda il ganglio della mobilità d'Italia; e pure a Pesaro, alle 5.30 sulla linea Adriatica sempre lungo l'asse che (non a caso) dal Sud porta al Nord, la Bologna-Ancona, si materializza il caos.

